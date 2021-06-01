Мхитарян согласовал двухлетний контракт с Ромой

Хавбек передумал покидать Рим

  • 01.06.2021 01:58
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Мхитарян согласовал двухлетний контракт с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний полузащитник Генрих Мхитарян продолжит выступать за «Рому». Как сообщает инсайдер Николо Скира, армянский футболист согласовал двухлетний контракт с римлянами.

Ожидается, что по новому договору Мхитарян будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон, не считая бонусов.

В сезоне 2020/21 на счету Мхитаряна 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Напомним, что летом клуб возглавит Жозе Моуриньо. Ранее сообщалось, что Мхитарян хочет покинуть клуб из-за плохих отношений с португальским тренером.

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Источник — Twitter

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