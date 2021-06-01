Президент федерации тенниса Франции: «Желаем Осаке всего наилучшего»

Официальное заявления организаторов Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 01:40
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Президент федерации тенниса Франции: «Желаем Осаке всего наилучшего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Наоми Осака 31 мая снялась с Ролан Гаррос. Глава Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон выступил с заявлением.

«Прежде всего, нам очень жаль за Наоми Осаку. Очень печально, что Наоми ушла с Ролан Гаррос. Мы желаем ей всего наилучшего, скорейшего выздоровления и надеемся, что Наоми будет присутствовать на нашем турнире в следующем году.

Как и все турниры Большого шлема, WTA, ATP и ITF, мы по-прежнему очень заботимся о благополучии всех спортсменов и постоянно улучшаем каждый аспект для комфортного пребывания игроков на нашем турнире, в том числе с помощью средств массовой информации. Мы всегда стремились к этому», - говорится в заявлении Мореттона.

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Источник — Roland Garros

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