Президент федерации тенниса Франции: «Желаем Осаке всего наилучшего»

Вторая ракетка мира Наоми Осака 31 мая снялась с Ролан Гаррос. Глава Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон выступил с заявлением.

«Прежде всего, нам очень жаль за Наоми Осаку. Очень печально, что Наоми ушла с Ролан Гаррос. Мы желаем ей всего наилучшего, скорейшего выздоровления и надеемся, что Наоми будет присутствовать на нашем турнире в следующем году.

Как и все турниры Большого шлема, WTA, ATP и ITF, мы по-прежнему очень заботимся о благополучии всех спортсменов и постоянно улучшаем каждый аспект для комфортного пребывания игроков на нашем турнире, в том числе с помощью средств массовой информации. Мы всегда стремились к этому», - говорится в заявлении Мореттона.