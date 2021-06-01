Владислав КУЛАЧ: «Бомбардирская гонка? Я боялся Цыганкова»

Форвард «Ворсклы» - о гонке бомбардиров в УПЛ

  • 01.06.2021 00:02
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Владислав КУЛАЧ: «Бомбардирская гонка? Я боялся Цыганкова»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач вспомнил борьбу с Виктором Цыганковым за звание лучшего бомбардира сезона УПЛ:

«Я боялся Витю Цыганкова. Мы все знаем, что это за футболист. До последнего тура он отставал на два мяча, но у меня не было полной уверенности, что Витя меня не догонит.

Я верил, что Витя может забить и три гола, поэтому понимал, что нужно забить в последнем туре».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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