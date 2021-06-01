Владислав КУЛАЧ: «Бомбардирская гонка? Я боялся Цыганкова»

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач вспомнил борьбу с Виктором Цыганковым за звание лучшего бомбардира сезона УПЛ:

«Я боялся Витю Цыганкова. Мы все знаем, что это за футболист. До последнего тура он отставал на два мяча, но у меня не было полной уверенности, что Витя меня не догонит.

Я верил, что Витя может забить и три гола, поэтому понимал, что нужно забить в последнем туре».