Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Кобину не хватало опыта работы»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о бывшем главном тренере закарпатского клуба Василии Кобине.

«Убежден, что он — перспективный тренер. Но Кобину банально не хватало опыта работы на уровне УПЛ, к тому же рядом не нашлось грамотного советчика. Это касается и моей работы. Мы все довольно быстро убедились, что в Премьер-лиге необходимо учитывать каждую мелочь.

Знаю, что у него есть интересные приглашения, он сейчас в переговорном процессе с потенциальными работодателями. Что касается возвращения Василия в «Минай», то в ближайшее время оно маловероятно», — считает Кополовец.

По итогам сезона «Минай» занял последнее место в УПЛ.