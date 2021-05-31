Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Кобину не хватало опыта работы»

В Премьер-лиге необходимо учитывать каждую мелочь, считает специалист

  • 31.05.2021 21:08
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Кобину не хватало опыта работы»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о бывшем главном тренере закарпатского клуба Василии Кобине.

«Убежден, что он — перспективный тренер. Но Кобину банально не хватало опыта работы на уровне УПЛ, к тому же рядом не нашлось грамотного советчика. Это касается и моей работы. Мы все довольно быстро убедились, что в Премьер-лиге необходимо учитывать каждую мелочь.

Знаю, что у него есть интересные приглашения, он сейчас в переговорном процессе с потенциальными работодателями. Что касается возвращения Василия в «Минай», то в ближайшее время оно маловероятно», — считает Кополовец.

По итогам сезона «Минай» занял последнее место в УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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