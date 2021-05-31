Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Кобину не хватало опыта работы»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о бывшем главном тренере закарпатского клуба Василии Кобине.
«Убежден, что он — перспективный тренер. Но Кобину банально не хватало опыта работы на уровне УПЛ, к тому же рядом не нашлось грамотного советчика. Это касается и моей работы. Мы все довольно быстро убедились, что в Премьер-лиге необходимо учитывать каждую мелочь.
Знаю, что у него есть интересные приглашения, он сейчас в переговорном процессе с потенциальными работодателями. Что касается возвращения Василия в «Минай», то в ближайшее время оно маловероятно», — считает Кополовец.
По итогам сезона «Минай» занял последнее место в УПЛ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.