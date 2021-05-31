Джанлуиджи Буффон: «Секрет Ювентуса в скромности»

Недавно Джанлуиджи Буффон выиграл Кубок Италии, это последний трофей, который он завоевал с "Ювентусом", официальным беттинг-партнером которого является Parimatch. Пока неизвестно, где продолжит карьеру легендарный голкипер, но из поля зрения он пропадать точно не собирается. В частности, Буффон дал интервью, которое было продемонстрировано во время онлайн-конференции "PM GO: Go Global!", которую уже в седьмой раз провел Parimatch Tech.

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- Часто в своей карьере игроки сталкиваются с тем, что им приходиться играть с одноклубниками других наций, другой религии и, так сказать, "другим культурным наполнением". Каким образом вам, игрокам, удается преодолевать такие различия в одной команде?

- Различия между членами команды можно преодолеть поисками общей командной цели, то есть умением сотрудничать для достижения определенного результата вместе.

- Какие составляющие важны для хорошей командной игры?

- Надо уметь принимать дефекты одноклубников, что однозначно является важным шагом к их совместной интеграции, прежде всего, а также надо иметь альтруизм, поскольку, по моему мнению, альтруизм очень помогает.

- Почему в командной работе когда речь идет о футболе, или, скажем, в бизнесе, является необходимым лидер? Какие характеристики, по твоему мнению, должен иметь лидер?

- Да, команде нужен лидер! Часто ты можешь найти такого лидера в лице тренера, или же в людях, напрямую не связаны с полем. Для обеспечения хорошей работы, необходимо сотрудничество лидеров, один из которых допустим, есть всеми признанный, который стоит над другими, а затем идут все остальные, те, кто пытаются пропагандировать на поле свои идеи, свое "кредо".

- Какие качества, из тех, что у тебя есть в футболе, могут быть полезными в работе?

- Чувство неудовлетворенности результатом, а также умение работать в команде, сотрудничать с другими!