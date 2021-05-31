Полузащитник Металлиста 1925 вызван в молодежную сборную Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань довызвал в расположение команды полузащитника «Металлиста 1925» Дмитрия Крыськива.
1 июня «сине-желтые» отправятся в Турцию, где 2 июня на стамбульском стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» проведут товарищеский поединок против сверстников из Турции.
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Источник — ФК Металлист 1925
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