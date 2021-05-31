Полузащитник Металлиста 1925 вызван в молодежную сборную Украины

Руслан Ротань рассчитывает на Дмитрия Крыськива

  • 31.05.2021 20:12
  • 513 просмотров
  • 2 комментария
Полузащитник Металлиста 1925 вызван в молодежную сборную Украины
© ФК Металлист 1925. Дмитрий Крыськив

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань довызвал в расположение команды полузащитника «Металлиста 1925» Дмитрия Крыськива.

1 июня «сине-желтые» отправятся в Турцию, где 2 июня на стамбульском стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» проведут товарищеский поединок против сверстников из Турции.

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Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 31.05.2021 20:54
    0
    Гравець перспективний, та не наш, та і не гравець основи. Думаю найдуть заміну, а от відсутність у цьому матчі Пономаря- це проблема.
    Ссылка
    UgandaMan
      UgandaMan, 31.05.2021 20:34
    0
    Вырвать игрока основы М1925 перед решающими матчами в первой лиге, чтобы тупо посадить его на лавку в никому не нужном товарняке молодежки... Браво, педерация!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 31.05.2021 20:54
    0
    Гравець перспективний, та не наш, та і не гравець основи. Думаю найдуть заміну, а от відсутність у цьому матчі Пономаря- це проблема.
    Ссылка
    UgandaMan
      UgandaMan, 31.05.2021 20:34
    0
    Вырвать игрока основы М1925 перед решающими матчами в первой лиге, чтобы тупо посадить его на лавку в никому не нужном товарняке молодежки... Браво, педерация!
    Ссылка
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