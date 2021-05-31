Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай мог приглашать только сбитых летчиков»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец объяснил, почему закарпатский клуб вылетел из УПЛ, хотя достойно провел первый круг.

«В том, что весной мы резко притормозили, имеются как объективные, так и субъективные причины. К сожалению, перед началом второй половины чемпионата неожиданно из строя выбыла почти вся линия обороны, а, учитывая наши финансовые возможности, мы могли рассчитывать на приглашение разве что, образно говоря, «сбитых летчиков». На мой взгляд, недоработки были на всех уровнях. Имел место системный сбой», — отметил Кополовец.