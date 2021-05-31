Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай мог приглашать только сбитых летчиков»

Специалист рассказал, почему закарпатский клуб занял последнее место в УПЛ

  • 31.05.2021 19:50
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Минай мог приглашать только сбитых летчиков»
© mukachevo.net. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец объяснил, почему закарпатский клуб вылетел из УПЛ, хотя достойно провел первый круг.

«В том, что весной мы резко притормозили, имеются как объективные, так и субъективные причины. К сожалению, перед началом второй половины чемпионата неожиданно из строя выбыла почти вся линия обороны, а, учитывая наши финансовые возможности, мы могли рассчитывать на приглашение разве что, образно говоря, «сбитых летчиков». На мой взгляд, недоработки были на всех уровнях. Имел место системный сбой», — отметил Кополовец.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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