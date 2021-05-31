ФОТО. Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES 2021

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом известного футбольного симулятора PES 2021. Малиновский появился на обложке издания для PS4.
«Аталанта» подписала партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры.
В минувшем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 43 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач.
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