ФОТО. Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES 2021

Украинский полузащитник «Аталанты» появился на обложке издания игры

  • 31.05.2021 19:36
  • 1833 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES 2021
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом известного футбольного симулятора PES 2021. Малиновский появился на обложке издания для PS4.

«Аталанта» подписала партнерское соглашение с компанией KONAMI, которая является производителем игры.

В минувшем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 43 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач.

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:43
    +1
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    nomah2
    online
      nomah2, 31.05.2021 20:37
    +3
    Это уровень!
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    nomah2
    online
      nomah2, 31.05.2021 20:37
    +3
    Это уровень!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:43
    +1
    Ссылка
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