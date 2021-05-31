Лестер нацелился на форварда Селтика

Английский «Лестер» заинтересован в выкупе контракта 23-летнего форварда шотландского «Селтика» Одсонна Эдуара. Трансфер может состояться уже будущим летом.

Эдуар защищает цвета «Селтика» с лета 2018 года после перехода из ПСЖ за €10,3 миллиона. В минувшем сезоне нападающий провел за «Селтик» 40 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Эдуара с «Селтиком» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.