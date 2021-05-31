Владислав КУЛАЧ: «Женщины не должны судить мужчин»

Футболист «Ворсклы» поделился мнением о женщинах-арбитрах в УПЛ

  • 31.05.2021 18:24
  • 662 просмотра
  • 1 комментарий
Владислав КУЛАЧ: «Женщины не должны судить мужчин»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

28-летний украинский нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач поделился мнением по поводу VAR и женщин-арбитров в чемпионате Украины.

«VAR у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра VAR. Как‑то все очень спорно и двусмысленно. По поводу арбитров женского пола я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда рефери‑мужчина, ты можешь с ним по‑другому общаться — на повышенных тонах, потому что футбол — это эмоции. Когда высказываешь что‑то женщине эмоционально, она отвечает: «Ну я же женщина. Чего орешь?» Извините, тогда вы должны судить женщин», — сказал Кулач в интервью журналу «Футбол».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 31.05.2021 18:52
    -1
    Красава!!! Правильно сказал
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