Владислав КУЛАЧ: «Женщины не должны судить мужчин»

28-летний украинский нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач поделился мнением по поводу VAR и женщин-арбитров в чемпионате Украины.

«VAR у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра VAR. Как‑то все очень спорно и двусмысленно. По поводу арбитров женского пола я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда рефери‑мужчина, ты можешь с ним по‑другому общаться — на повышенных тонах, потому что футбол — это эмоции. Когда высказываешь что‑то женщине эмоционально, она отвечает: «Ну я же женщина. Чего орешь?» Извините, тогда вы должны судить женщин», — сказал Кулач в интервью журналу «Футбол».