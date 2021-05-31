Артем ДОВБИК: «Легендой УПЛ быть не хочу. Мечтаю выступать в АПЛ»

Форвард не против перебраться в Англию

  • 31.05.2021 18:11
  • 1202 просмотра
  • 8 комментариев
Артем ДОВБИК: «Легендой УПЛ быть не хочу. Мечтаю выступать в АПЛ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик не знает, где продолжит карьеру, но хотел бы выступать в АПЛ.

«Легендой УПЛ быть не хочу. Как и рекорд Селезнева бить не собираюсь, пусть он сам бьет. Сейчас я хочу поехать на Евро, а там посмотрим. Мне нравится АПЛ, мне кажется, это мечта. Я себя вижу там. Я думаю, я готов к смене чемпионата. Я все это уже проходил».

«Но еще раз поехать и снова вернуться - это будет фиаско. Нужно все взвесить и все сделать правильно», - сказал Довбик.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо» и «Шахтера», а также французских и турецких клубов.

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Источник — Бомбардир

(9 голосов)

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Комментарии
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 31.05.2021 19:08
    +5
    За три сезони в Мідтюланді зіграв 18 і забив 1 гол. Дійсно - Лєгєнда!!! Шо там АПЛ, міжгалактична ліга!!!
    Ссылка
    Evgen_Kharkov
      Evgen_Kharkov, 31.05.2021 19:05
    +4
    Какой наивный молодой человек..))
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 31.05.2021 19:01
    +5
    От довбик )))
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 31.05.2021 18:42
    +1
    BaZia, 31.05.2021 18:40
    Давно уже заслужил своей игрой быть в АПЛ, браво ЛЕГЕНДА!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 31.05.2021 18:40
    +4
    Давно уже заслужил своей игрой быть в АПЛ, браво ЛЕГЕНДА!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 31.05.2021 18:19
    +4
    А как же мечта быть космонавтом ?
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    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 18:18
    +5
    Ты для начала в УПЛ себя покажи.
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    BekXan
      BekXan, 31.05.2021 18:17
    +6
    Дайте ему ляща что бы мозги стали на место.Ты для начала свои хотелки засунь глубоко и играй на результат.Легенда ты хренова.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 31.05.2021 18:17
    +6
    Дайте ему ляща что бы мозги стали на место.Ты для начала свои хотелки засунь глубоко и играй на результат.Легенда ты хренова.
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 31.05.2021 19:08
    +5
    За три сезони в Мідтюланді зіграв 18 і забив 1 гол. Дійсно - Лєгєнда!!! Шо там АПЛ, міжгалактична ліга!!!
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 31.05.2021 19:01
    +5
    От довбик )))
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 18:18
    +5
    Ты для начала в УПЛ себя покажи.
    Ссылка
    Evgen_Kharkov
      Evgen_Kharkov, 31.05.2021 19:05
    +4
    Какой наивный молодой человек..))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 31.05.2021 18:40
    +4
    Давно уже заслужил своей игрой быть в АПЛ, браво ЛЕГЕНДА!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 31.05.2021 18:19
    +4
    А как же мечта быть космонавтом ?
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 31.05.2021 18:42
    +1
    BaZia, 31.05.2021 18:40
    Давно уже заслужил своей игрой быть в АПЛ, браво ЛЕГЕНДА!
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