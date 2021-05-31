Артем ДОВБИК: «Легендой УПЛ быть не хочу. Мечтаю выступать в АПЛ»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик не знает, где продолжит карьеру, но хотел бы выступать в АПЛ.

«Легендой УПЛ быть не хочу. Как и рекорд Селезнева бить не собираюсь, пусть он сам бьет. Сейчас я хочу поехать на Евро, а там посмотрим. Мне нравится АПЛ, мне кажется, это мечта. Я себя вижу там. Я думаю, я готов к смене чемпионата. Я все это уже проходил».

«Но еще раз поехать и снова вернуться - это будет фиаско. Нужно все взвесить и все сделать правильно», - сказал Довбик.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо» и «Шахтера», а также французских и турецких клубов.