Эдуард СОБОЛЬ: «Чувствуется конкуренция в сборной. Все хотят быть на Евро»

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь надеется, что ему найдется место в окончательной заявке сборной Украины на Евро-2020.
«Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.
Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть к заветный список из 26. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определять, кто поедет на первенство Европы.
Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях», - сказал Соболь.
3 июня сборная Украины проведет спарринг с Северной Ирландией.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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