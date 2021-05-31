Эдуард СОБОЛЬ: «Чувствуется конкуренция в сборной. Все хотят быть на Евро»

Защитник надеется быть в списке из 26 игроков

  • 31.05.2021 17:51
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Эдуард СОБОЛЬ: «Чувствуется конкуренция в сборной. Все хотят быть на Евро»
© uaf.ua

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь надеется, что ему найдется место в окончательной заявке сборной Украины на Евро-2020.

«Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.

Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть к заветный список из 26. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определять, кто поедет на первенство Европы.

Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях», - сказал Соболь.

3 июня сборная Украины проведет спарринг с Северной Ирландией.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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