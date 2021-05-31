ОФИЦИАЛЬНО: Боруссия Дортмунд подписала вратаря Штутгарта

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт 23-летнего швейцарского голкипера «Штутгарта» Грегора Кобеля.

Соглашение рассчитано до лета 2026 года. За футболиста «Боруссия» заплатила €15 миллионов.

В минувшем сезоне Кобель провел за «Штутгарт» 34 матча во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Боруссия» Дортмунд — один из крупнейших и известнейших футбольных клубов в мире. Клуб, который каждый год борется за чемпионство и Кубок Германии, а также играет в Лиге чемпионов. Я горжусь тем, что буду за него играть», — отметил Кобель.