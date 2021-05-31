Рамос может перейти в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах 35-летнего центрального защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса. Английский клуб предложит игроку двухлетний контракт.
Соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до конца июня, стороны пока не договорились о его продлении.
В минувшем сезоне футболист провел за «Реал» 21 матч во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость Рамоса составляет €14 миллионов.
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Источник — ESPN
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