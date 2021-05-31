КРАСНИКОВ: «Лунин, Мудрик, Судаков - все уехали из Харькова бесплатно»

Евгений Красников, один из руководителей «Металла», который вскоре должен быть переименован в «Металлист», уверен, что возрожденный клуб должен делать ставку на воспитание своих молодых игроков.

«Очень большую ставку будем делать на развитие детской школы. С уходом Ярославского очень многие игроки ушли, которые сегодня должны играть здесь. И Миша Мудрик, и Жора Судаков, который сейчас в сборной Украины, Лунин, который в «Реале». Перечислять и перечислять. Их всех забрали бесплатно, они уехали».

«А это все воспитанники академии, которую Ярославский создал еще в 2005 году», - сказал Красников.