КРАСНИКОВ: «Лунин, Мудрик, Судаков - все уехали из Харькова бесплатно»

Клуб намерен развивать свою академию

  • 31.05.2021 16:52
  • 2712 просмотров
  • 2 комментария
КРАСНИКОВ: «Лунин, Мудрик, Судаков - все уехали из Харькова бесплатно»
© uaf.ua. Георгий Судаков

Евгений Красников, один из руководителей «Металла», который вскоре должен быть переименован в «Металлист», уверен, что возрожденный клуб должен делать ставку на воспитание своих молодых игроков.

«Очень большую ставку будем делать на развитие детской школы. С уходом Ярославского очень многие игроки ушли, которые сегодня должны играть здесь. И Миша Мудрик, и Жора Судаков, который сейчас в сборной Украины, Лунин, который в «Реале». Перечислять и перечислять. Их всех забрали бесплатно, они уехали».

«А это все воспитанники академии, которую Ярославский создал еще в 2005 году», - сказал Красников.

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Источник — ПроФутбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Yruri1515
    online
      Yruri1515, 31.05.2021 17:48
    +1
    Я думаю что в будущем кто то из этих парней ещё поиграет за Металлист )))Красников про них не забывает и это хорошо!!!
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 31.05.2021 17:25
    +2
    Что есть то есть
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 31.05.2021 17:25
    +2
    Что есть то есть
    Ссылка
    Yruri1515
    online
      Yruri1515, 31.05.2021 17:48
    +1
    Я думаю что в будущем кто то из этих парней ещё поиграет за Металлист )))Красников про них не забывает и это хорошо!!!
    Ссылка
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