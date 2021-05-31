Тренер Николаева о борьбе за УПЛ: «В конце будем улыбаться или плакать»

Клуб Первой лиги «Николаев» хорошо проводит вторую половину сезона и неожиданно стал претендентом на выход в УПЛ.

За два тура до конца команда Ильи Близнюка отстает от топ-3 на 1 пункт.

«Давайте подождем, улыбаться еще рано. В конце сезона будем улыбаться. Или плакать. Это такой вопрос. Осталось два тура, и они будут сложными в плане психологического давления на футболистов. Но давление никуда не денется, все читают прессу и понимают ситуацию».

«Накопилась уже усталость игроков и моральная, и физическая», - сказал Близнюк.

Команде осталось сыграть против «Полесья» и конкурента за выход в УПЛ «Агробизнеса».