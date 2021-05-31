ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в день рождения Бущана

Сегодняшний рабочий день сборной Украины, которая продолжает подготовку к Евро-2020, начался с приветствия в адрес именинника. Вратарю киевского «Динамо» и сине-желтых исполнилось 27 лет.



Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:



Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания).



Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).



Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк» Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Роман Безус («Гент», Бельгия).



Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).