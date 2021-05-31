ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в день рождения Бущана

Вратарю национальной команды исполнилось 27 лет

  • 31.05.2021 14:28
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ФОТО. Сборная Украины провела тренировку в день рождения Бущана
© УАФ. Георгий Бущан

Сегодняшний рабочий день сборной Украины, которая продолжает подготовку к Евро-2020, начался с приветствия в адрес именинника. Вратарю киевского «Динамо» и сине-желтых исполнилось 27 лет.
 
Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:
 
Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания).
 
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).
 
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк» Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Роман Безус («Гент», Бельгия).
 
Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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