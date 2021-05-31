Ян ОБЛАК: «Мое будущее будет зависеть от многих факторов»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос о том, при каком условии может уйти из мадридской команды.

«Я не могу предсказывать будущее, равно как и клуб, и любой другой. Это будет зависеть от многих факторов. Например, если клубу придется продать кого-то из игроков.

Мне нечего добавить. Я провел в «Атлетико» семь лет, и по контракту у меня остается два года», - сказал Облак.

В минувшем сезоне Облак провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов. 28-летний словенец был признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам мая.