Ян ОБЛАК: «Мое будущее будет зависеть от многих факторов»

Голкипер «Атлетико» рассказал, при каком условии может покинуть клуб

  • 31.05.2021 13:59
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Ян ОБЛАК: «Мое будущее будет зависеть от многих факторов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос о том, при каком условии может уйти из мадридской команды.

«Я не могу предсказывать будущее, равно как и клуб, и любой другой. Это будет зависеть от многих факторов. Например, если клубу придется продать кого-то из игроков.

Мне нечего добавить. Я провел в «Атлетико» семь лет, и по контракту у меня остается два года», - сказал Облак.

В минувшем сезоне Облак провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов. 28-летний словенец был признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам мая.

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Источник — Marca

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