В матче 24-го тура Второй лиги Украины Б «Яруд» на выезде обыграл «Никополь» со счетом 4:2.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Мочевинский (Яруд).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Корицкий (Яруд).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Жуков (Никополь).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Бибик (Яруд).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Фомин (Никополь).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Глеб Литюк (Яруд).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.