Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на первое июня

Во вторник на корты Парижа выйдут две украинки

  • 31.05.2021 15:47
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Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на первое июня
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первого июня продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Во вторник на корты выйдут две представительницы Украины.

Корт №14, первый запуск (12:00)
Катарина Завацкая (№129 WTA) [Q] – Мария Саккари (№18 WTA, Греция) [17]
 
Корт имени Филипп Шатрие, первый запуск (13:00)
Элина Свитолина (№6 WTA) [5] – Осеан Бабель (№1111 WTA, Франция) [WC]

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Источник — Roland Garros

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