Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на первое июня

Первого июня продолжатся матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во вторник на корты выйдут две представительницы Украины.
Корт №14, первый запуск (12:00)
Катарина Завацкая (№129 WTA) [Q] – Мария Саккари (№18 WTA, Греция) [17]
Корт имени Филипп Шатрие, первый запуск (13:00)
Элина Свитолина (№6 WTA) [5] – Осеан Бабель (№1111 WTA, Франция) [WC]
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Источник — Roland Garros
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