Николай КУХАРЕВИЧ: «В ближайшее время я не смогу помочь молодежной сборной»

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич рассказал, почему не участвовал в Мемориале Валерия Лобановского, который проходил в Киеве.

«Я очень хотел сыграть в этом турнире. Однако, прибыв в расположение молодежной сборной Украины, я сначала проконсультировался с врачами, и было принято решение не рисковать моим здоровьем, а продолжить восстанавливаться. К сожалению, я все еще чувствую некоторый дискомфорт после повреждения боковой связки колена. Поэтому в ближайшее время я не смогу помочь нашей сборной.

Хочу пожелать ребятам удачно сыграть 2 июня в спарринге с Турцией и реабилитироваться за неудачное выступление в Мемориале Валерия Лобановского.

Что касается моей новой команды – «Труа» из Франции, то я не владею информацией, когда должен к ней присоединиться», - сказал Кухаревич.

Напомним, что Николай Кухаревич провел за молодежную сборную Украины пять матчей, отметившись тремя забитыми мячами.