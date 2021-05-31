Николай КУХАРЕВИЧ: «В ближайшее время я не смогу помочь молодежной сборной»

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич рассказал, почему не участвовал в Мемориале Валерия Лобановского, который проходил в Киеве.
«Я очень хотел сыграть в этом турнире. Однако, прибыв в расположение молодежной сборной Украины, я сначала проконсультировался с врачами, и было принято решение не рисковать моим здоровьем, а продолжить восстанавливаться. К сожалению, я все еще чувствую некоторый дискомфорт после повреждения боковой связки колена. Поэтому в ближайшее время я не смогу помочь нашей сборной.
Хочу пожелать ребятам удачно сыграть 2 июня в спарринге с Турцией и реабилитироваться за неудачное выступление в Мемориале Валерия Лобановского.
Что касается моей новой команды – «Труа» из Франции, то я не владею информацией, когда должен к ней присоединиться», - сказал Кухаревич.
Напомним, что Николай Кухаревич провел за молодежную сборную Украины пять матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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