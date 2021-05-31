ФОТО. Влахович – лучший молодой игрок сезона в Серии А

Форвард «Фиорентины» и национальной сборной Сербии Душан Влахович признан лучшим молодым игроком сезона-2020/21 в Серии А.
Об этом сообщает пресс-служба «Фиорентины». 21-летний серб в минувшем сезоне забил 21 гол в 37 поединках чемпионата Италии.
Dusan Vlahovic 🏅— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 31, 2021
Miglior Under 23 della @SerieA 2020/2021 👏#ForzaViola 💜 #Fiorentina #SerieA pic.twitter.com/RKQ5rSjLPS
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Источник — ФК Фиорентина
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