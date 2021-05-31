Леднев рассказал, что объединяет Луческу, Скрипника и Вернидуба

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступал в составе луганской «Зари», рассказал, что объединяет Мирчу Луческу, Виктора Скрипника, и Юрия Вернидуба.
«И Луческу, и Скрипника, и Вернидуба объединяет одна общая черта.
Это люди, у которых есть характер победителя! Они не терпят поражений, для них нет ничего, кроме победы», – сказал Богдан.
Отметим, что Леднев успел поиграть под руководством всех трех тренеров.
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Источник — AUTO ГОЛ
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