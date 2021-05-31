Леднев рассказал, что объединяет Луческу, Скрипника и Вернидуба

Футболист считает, что эти тренеры не терпят поражений

  • 31.05.2021 11:39
  • 1202 просмотра
  • 1 комментарий
Леднев рассказал, что объединяет Луческу, Скрипника и Вернидуба
© ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступал в составе луганской «Зари», рассказал, что объединяет Мирчу Луческу, Виктора Скрипника, и Юрия Вернидуба.
 
«И Луческу, и Скрипника, и Вернидуба объединяет одна общая черта.
 
Это люди, у которых есть характер победителя! Они не терпят поражений, для них нет ничего, кроме победы», – сказал Богдан.

Отметим, что Леднев успел поиграть под руководством всех трех тренеров.

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Источник — AUTO ГОЛ

(1 голос)

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Комментарии
    tiltman
    online
      tiltman, 31.05.2021 11:42
    -3
    Особливо в Скрипника в матчі з Десною
    Ссылка
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