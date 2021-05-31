ВИДЕО. Челси хочет Забарного, украинская сенсация на РГ, ставим на Турцию

1. Илья Забарный может оказаться в Челси
2. Женская сборная Украины по волейболу проиграла сборной Болгарии
3. Калинина разобралась с Кербер
4. Прогноз на матч Турция - Гвинея
Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.