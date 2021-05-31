Рейтинг ATP. Сачко и Ваншельбойм обновили личные рекорды

В последнюю неделю перед Ролан Гаррос мужчины провели два турнира категории ATP Tour 250. В Парме победу одержал американец Себастьян Корда, который установил личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 50-ю позицию.
В домашних кортах в Белграде прогнозируемо победил серб Новак Джокович.
Среди лидеров изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Эрик Ваншельбойм обновили личные рекорды. У остальных небольшой регресс.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке также все стабильно.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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