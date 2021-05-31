Рейтинг ATP. Сачко и Ваншельбойм обновили личные рекорды

Джокович продолжает уверенно лидировать

  • 31.05.2021 10:58
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Рейтинг ATP. Сачко и Ваншельбойм обновили личные рекорды
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

В последнюю неделю перед Ролан Гаррос мужчины провели два турнира категории ATP Tour 250. В Парме победу одержал американец Себастьян Корда, который установил личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 50-ю позицию.
 
В домашних кортах в Белграде прогнозируемо победил серб Новак Джокович. 
 
Среди лидеров изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Эрик Ваншельбойм обновили личные рекорды. У остальных небольшой регресс.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке также все стабильно.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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