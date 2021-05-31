Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Всегда хотел играть за Грузию»

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили 30 мая принял грузинское гражданство, а также принял решение играть за национальную сборную Грузии.
«Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.
Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды», – сказал Цитаишвили.
Цитаишвили является воспитанником «Динамо». Часть прошедшего сезона футболист отыграл на правах аренды в «Ворскле», за которую провел четыре матча и забил один гол.
В 2019 году Георгий Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.
Источник — Футбол 1/2/3
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