Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Всегда хотел играть за Грузию»

Хавбек «Динамо» доволен сменой гражданства

  • 31.05.2021 10:16
  • 1209 просмотров
  • 11 комментариев
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Всегда хотел играть за Грузию»
© Федерация футбола Грузии. Георгий Цитаишвили

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили 30 мая принял грузинское гражданство, а также принял решение играть за национальную сборную Грузии.

«Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды», – сказал Цитаишвили.

Цитаишвили является воспитанником «Динамо». Часть прошедшего сезона футболист отыграл на правах аренды в «Ворскле», за которую провел четыре матча и забил один гол.

В 2019 году Георгий Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 31.05.2021 11:28
    0
    Ну як би завжди хотів , то вже б був , а як би був , то не став би чемпіоном світу хай і з молодіжкою.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 31.05.2021 11:18
    +2
    Він грузин, треба поважати вибір пацана!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.05.2021 11:09
    +5
    Чего накинулись на пацана? Надо уважать его выбор,тем более что потерей для Украины его сложно назвать
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 31.05.2021 10:50
    -4
    Фу, гівнюк. А чому ж ти тоді погоджувався грати за молодіжку України? Чисто для того, щоб про себе в світі швидше заявити, по світу зі зібірною поїздити і швидше отрмиати місце в стартах в якості перспективного україніця? Просто використав "Динамо", в якому виховувався з 12-ти років і якому нічого так і не дав. Хитрожопий, блін
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 31.05.2021 10:43
    +1
    Вы на измене? ОН ЗА СБУ никогда не играл. Юниорские и молодежные сборные НЕ считаются. Видывал я пацана, который за 3! молодежки играл: Германию, Израиль, Польшу.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 31.05.2021 10:41
    +3
    вечно на все обиженный
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 31.05.2021 10:41
    +2
    вечно на все обиженный
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 31.05.2021 10:40
    0
    Юрий Щербань, 31.05.2021 10:37
    А как ему ФИФА разрешило играть за Грузию если он уже за Украину играл в Ю-20
    О і я про те саме питаю???? Вже він не віддасть зможе грати за Грузію, на скільки я так розумію????
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 31.05.2021 10:39
    0
    А хіба після збірної України можна задіюватися в інших збірних, то ж були питання з гравцем чи з Німеччини чи з Вулверхемптона, що він був задіяний з іншу футзальну збірну?????
    Ссылка
    Юрий Щербань
      Юрий Щербань, 31.05.2021 10:37
    0
    А как ему ФИФА разрешило играть за Грузию если он уже за Украину играл в Ю-20
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 31.05.2021 10:33
    +5
    Якби завжди хотів, давно вже грав. А якщо реально, то він обрав легший варіант, побачив що в Зб.Україні пробитись набагато складніше, вирішив піти легшим шляхом.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 31.05.2021 11:09
    +5
    Чего накинулись на пацана? Надо уважать его выбор,тем более что потерей для Украины его сложно назвать
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 31.05.2021 10:33
    +5
    Якби завжди хотів, давно вже грав. А якщо реально, то він обрав легший варіант, побачив що в Зб.Україні пробитись набагато складніше, вирішив піти легшим шляхом.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 31.05.2021 10:41
    +3
    вечно на все обиженный
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 31.05.2021 11:18
    +2
    Він грузин, треба поважати вибір пацана!
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 31.05.2021 10:41
    +2
    вечно на все обиженный
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 31.05.2021 10:43
    +1
    Вы на измене? ОН ЗА СБУ никогда не играл. Юниорские и молодежные сборные НЕ считаются. Видывал я пацана, который за 3! молодежки играл: Германию, Израиль, Польшу.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 31.05.2021 11:28
    0
    Ну як би завжди хотів , то вже б був , а як би був , то не став би чемпіоном світу хай і з молодіжкою.
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 31.05.2021 10:40
    0
    Юрий Щербань, 31.05.2021 10:37
    А как ему ФИФА разрешило играть за Грузию если он уже за Украину играл в Ю-20
    О і я про те саме питаю???? Вже він не віддасть зможе грати за Грузію, на скільки я так розумію????
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 31.05.2021 10:39
    0
    А хіба після збірної України можна задіюватися в інших збірних, то ж були питання з гравцем чи з Німеччини чи з Вулверхемптона, що він був задіяний з іншу футзальну збірну?????
    Ссылка
    Юрий Щербань
      Юрий Щербань, 31.05.2021 10:37
    0
    А как ему ФИФА разрешило играть за Грузию если он уже за Украину играл в Ю-20
    Ссылка
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