Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Всегда хотел играть за Грузию»

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили 30 мая принял грузинское гражданство, а также принял решение играть за национальную сборную Грузии.

«Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды», – сказал Цитаишвили.

Цитаишвили является воспитанником «Динамо». Часть прошедшего сезона футболист отыграл на правах аренды в «Ворскле», за которую провел четыре матча и забил один гол.

В 2019 году Георгий Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.