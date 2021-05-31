Кроос сдал негативный тест на коронавирус и вернулся в сборную Германии

Основной хавбек «Реала» Тони Кроос выздоровел от коронавируса и вернулся в расположение сборной Германии.
Напомним, что в середине мая Кроос подхватил коронавирус после того, как имел прямой контакт с человеком, у которого был положительный тест на COVID-19.
Сборная Германии продолжает подготовку к Евро-2020. В группе F команда Йоахима Лева сыграет с Францией (15 июня), Португалией (19 июня) и Венгрией (23 июня).
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Источник — Bayern & Germany
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