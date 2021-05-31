Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В сборной Украины я попал в свою стихию»

Хавбек «Аталанты» рад находиться в национальной команде

  • 31.05.2021 08:33
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В сборной Украины я попал в свою стихию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский вспомнил свои первые шаги в национальной команде.

«Я оказался в команде европейского уровня. Судил об этом по тому стилю игры, которую нам прививали. Мне такой футбол, с контролем мяча, с мыслью, всегда нравился, и я был счастлив, что попал в свою стихию.

Да и ребята, несмотря на не самые лучшие результаты в отборочном цикле к ЧМ-2018, получали удовольствие от того, что делали на поле. Теперь мы не просто пахали, надевая футболку главной команды страны. Теперь мы еще и играли. Все были предельно мотивированы и амбициозны, все хотели себя проявить. Была хорошая конкуренция, и это тоже помогало переносить на поле ту информацию, которую давал тренерский штаб», - сказал Малиновский.

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Источник — zbirna.com

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