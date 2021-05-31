Рамос хочет подписать двухлетний контракт с Реалом

Ветеран «Реала» Серхио Рамос, у которого истекает контракт с мадридским клубом этим летом, намерен продлить соглашение.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Рамос готов подписать контракт до лета 2023 года. 35-летний испанец уже попросил руководство сливочных о новом контракте. Президент «Реала» Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с возрастным игроком новое соглашение.

В этом сезоне Рамос сыграл за клуб 21 матч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Рамоса.