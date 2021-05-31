Зинедин ЗИДАН: «В последние месяцы мои отношения с Реалом были другими»

Зинедин Зидан 27 мая объявил об уходе из «Реала». Известный специалист рассказал, почему решил покинуть клуб.

«Я знаю футбол и знаю требования такого клуба, как «Реал». Понимаю, что когда вы не выигрываете, то должны уйти. Я не устал тренировать. Мне бы хотелось, чтобы в последние месяцы мои отношения с клубом и с президентом были немного другими. Я ухожу, потому что клуб не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь.

Провести двадцать лет в Мадриде было самой красивой вещью, которая когда-либо случалась со мной в жизни», — отметил Зидан.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить сборную Франции.