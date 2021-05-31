43-летний француз Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии накануне Евро-2020.
Анри уже работал в тренерском штабе бельгийской национальной команды с 2016 по 2018 год, после чего тренировал «Монако» и «Монреаль Импакт».
Напомним, на Евро-2020 сборная Бельгии сыграет в одной группе с Данией, Финляндией и Россией.
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