Уэльс объявил заявку на Евро-2020

У валлийцев очень неплохая национальная команда

  • 31.05.2021 03:01
  • 20 просмотров
  • 0 комментариев
Уэльс объявил заявку на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса представила список футболистов для участия в чемпионате Европы-2020.

Вратари: Адам Дэвис («Сток Сити»), Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Крис Мефем («Борнмут»), Крис Гантер («Чарльтон»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба – «Суонси»), Джо Родон, Бен Дэвис (оба – «Тоттенхэм»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»).

Полузащитники: Рубин Колвилл, Джонатан Уильямс (оба – «Кардифф»), Аарон Рэмзи («Ювентус»), Джо Моррел («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Джо Аллен («Сток Сити»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Гарри Уилсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Дэн Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Гарет Бэйл («Реал»), Киффер Мур («Кардифф»), Тайлер Робертс («Лидс»).

Напомним, на Евро-2020 валлийцы сыграют в одной группе со Швейцарией, Турцией и Италией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности