Уэльс объявил заявку на Евро-2020

Сборная Уэльса представила список футболистов для участия в чемпионате Европы-2020.
Вратари: Адам Дэвис («Сток Сити»), Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»).
Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Крис Мефем («Борнмут»), Крис Гантер («Чарльтон»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба – «Суонси»), Джо Родон, Бен Дэвис (оба – «Тоттенхэм»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»).
Полузащитники: Рубин Колвилл, Джонатан Уильямс (оба – «Кардифф»), Аарон Рэмзи («Ювентус»), Джо Моррел («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Джо Аллен («Сток Сити»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Гарри Уилсон («Ливерпуль»).
Нападающие: Дэн Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Гарет Бэйл («Реал»), Киффер Мур («Кардифф»), Тайлер Робертс («Лидс»).
Напомним, на Евро-2020 валлийцы сыграют в одной группе со Швейцарией, Турцией и Италией.
Источник — Sport.ua
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