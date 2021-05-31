ФОТО. Отрабатывали пассинг. Тренировка сборной Украины в Харькове

Идет подготовка к ближайшему оппоненту, сборной Северной Ирландии

  • 31.05.2021 00:59
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ФОТО. Отрабатывали пассинг. Тренировка сборной Украины в Харькове
© УАФ

Воскресный день 30 мая в лагере национальной команды Украины в Харькове начался с занятий в тренажерном зале. Несмотря на то, что работа на спортивных снарядах в дневном графике была обозначена как «по желанию», время ей уделили почти все игроки.

Ребята хорошо знают, что подготовка к игровым тренировкам на поле состоит из многих факторов. Тренеры по физподготовке Иван Баштовый и Андреа Адзалин всегда рядом и готовы направить и подсказать.

Перед обедом у команды состоялось теоретическое занятие. Подготовка к ближайшему оппоненту, сборной Северной Ирландии (3 июня в Днепре) – в процессе.

Вечером сине-желтые традиционно работали на поле «Солнечного». На этот раз тренеры уделили внимание техническим нюансам игры (пассинг), а также индивидуальной работе с мячом. В игровых сериях исполнители отрабатывали передачи и отбор мяча с соблюдением структуры игры. Интенсивная работа продолжалась в интересном игровом ключе – тренеры каждый раз предлагают игрокам нестандартные задачи, поэтому работа отнюдь не выглядит рутинной.

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Харькове 30 мая

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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