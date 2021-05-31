Журналист: «Тот, кто позвал Ротаня в сборную, очень сильно его подставил»

Журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке» раскритиковал работу главного тренера сборной Украины U-21 Руслана Ротаня:

«Андрей Павелко собирает вокруг себя в УАФ ветеранов, звезд, людей, которые получают серьезные должности, но ничего при этом не делают. Они торгуют даже не лицом, а своими славными фамилиями. Но это не может касаться тренеров главной и молодежных сборных. Может, в футболе есть прецеденты, когда человек, вообще не имея опыта тренерской работы даже с 12-летними детьми, вдруг приходит в сборную и сразу чего-то добивается. Но многим приходится проделывать колоссальный путь 20–30 лет, чтобы туда дойти. А у нас, благодаря хорошим отношениям с главой УАФ, ты можешь получить должность, на которой нужно обладать определенным уровнем компетенции.

Не хочу ничего плохого говорить о Ротане. Он сам по себе очень приятный человек. Но человек, который его позвал в сборную, по сути, очень сильно его подставил. И это продолжается на данный момент. Если рядом с Шевченко есть компетентные и квалифицированные тренеры, которые могут сделать из Андрея менеджера, то рядом с Ротанем, видимо, тренеров такой квалификации нет.

Все это выглядит цинично на фоне того, что для молодежной сборной был готовый тренер – Александр Петраков. Костяк этой сборной он сделал чемпионами мира U-20. По отношению к нему так поступить было очень некрасиво. Нам говорили, что молодежка, в первую очередь, должна работать не на результат, а обеспечивать кадры для первой сборной. Где они? И кто их воспитывает? На данный момент я вижу, что их воспитывает Луческу. Молодые игроки в первой сборной – это его заслуга, а не Ротаня».