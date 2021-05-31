Журналист: «Тот, кто позвал Ротаня в сборную, очень сильно его подставил»

Михаил Спиваковский раскритиковал работу главного тренера сборной U-21

  • 31.05.2021 00:23
  • 301 просмотр
  • 1 комментарий
Журналист: «Тот, кто позвал Ротаня в сборную, очень сильно его подставил»
© УАФ. Руслан Ротань

Журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке» раскритиковал работу главного тренера сборной Украины U-21 Руслана Ротаня:

«Андрей Павелко собирает вокруг себя в УАФ ветеранов, звезд, людей, которые получают серьезные должности, но ничего при этом не делают. Они торгуют даже не лицом, а своими славными фамилиями. Но это не может касаться тренеров главной и молодежных сборных. Может, в футболе есть прецеденты, когда человек, вообще не имея опыта тренерской работы даже с 12-летними детьми, вдруг приходит в сборную и сразу чего-то добивается. Но многим приходится проделывать колоссальный путь 20–30 лет, чтобы туда дойти. А у нас, благодаря хорошим отношениям с главой УАФ, ты можешь получить должность, на которой нужно обладать определенным уровнем компетенции.

Не хочу ничего плохого говорить о Ротане. Он сам по себе очень приятный человек. Но человек, который его позвал в сборную, по сути, очень сильно его подставил. И это продолжается на данный момент. Если рядом с Шевченко есть компетентные и квалифицированные тренеры, которые могут сделать из Андрея менеджера, то рядом с Ротанем, видимо, тренеров такой квалификации нет.

Все это выглядит цинично на фоне того, что для молодежной сборной был готовый тренер – Александр Петраков. Костяк этой сборной он сделал чемпионами мира U-20. По отношению к нему так поступить было очень некрасиво. Нам говорили, что молодежка, в первую очередь, должна работать не на результат, а обеспечивать кадры для первой сборной. Где они? И кто их воспитывает? На данный момент я вижу, что их воспитывает Луческу. Молодые игроки в первой сборной – это его заслуга, а не Ротаня».

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 31.05.2021 00:41
    0
    Ця кругова порука в коментарях вже так дістала.. Одні лицеміри навколо. Ротаня туди насильно ставили? Чи можливо зараз під дулом пістолета тримають? Мав би він совість - давно вже подав би у відставку.
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    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 31.05.2021 00:41
    0
    Ця кругова порука в коментарях вже так дістала.. Одні лицеміри навколо. Ротаня туди насильно ставили? Чи можливо зараз під дулом пістолета тримають? Мав би він совість - давно вже подав би у відставку.
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