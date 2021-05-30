Рейтинг WTA. Ястремская потеряла позицию, личный рекорд Крейчиковой

В топ-30 без изменений

  • 30.05.2021 21:31
  • 815 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Ястремская потеряла позицию, личный рекорд Крейчиковой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

WTA опубликовала обновленный рейтинг, в котором не так много изменений.
 
Девушки на этой неделе провели лишь один турнир в Страсбурге, который выиграла чешка Барбора Крейчикова. Она поднялась на пять позиций, обновив лучшее достижение в карьере (33-е место). В топ-30 изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA 

Что касается украинок, большинство осталось на своих местах или потеряло по несколько позиций, что не критично. Даяна Ястремская во время отстранения от соревнований потихоньку движется вниз.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Свитолина опустилась на десятое место,  Крейчикова поднялась на 12-е.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 21:48
    0
    це рейтинг до квала РГ?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.05.2021 21:48
    0
    це рейтинг до квала РГ?
    Ссылка
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