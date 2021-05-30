Рейтинг WTA. Ястремская потеряла позицию, личный рекорд Крейчиковой

WTA опубликовала обновленный рейтинг, в котором не так много изменений.



Девушки на этой неделе провели лишь один турнир в Страсбурге, который выиграла чешка Барбора Крейчикова. Она поднялась на пять позиций, обновив лучшее достижение в карьере (33-е место). В топ-30 изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, большинство осталось на своих местах или потеряло по несколько позиций, что не критично. Даяна Ястремская во время отстранения от соревнований потихоньку движется вниз.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Свитолина опустилась на десятое место, Крейчикова поднялась на 12-е.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA