Александр ГОЛОВКО: «Вратарь сбил Зинченко с толку»

Специалист подвел итоги финала Лиги чемпионов

  • 30.05.2021 13:47
  • 1987 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ГОЛОВКО: «Вратарь сбил Зинченко с толку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко, работавший вместе с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, прокомментировал финальный матч Лиги чемпионов, а также разобрал момент с пропущенным голом «Манчестер Сити», в котором принимал участие украинский легионер.

«Получился финал как финал. Непростой для обеих команд. Считаю, что счет по игре. «Челси», на мой взгляд, оказался лучше подготовлен. Лондонцам им было проще в контексте игры от обороны. Они делали это очень качественно, это была идеальная оборона. Так что все по делу.

Что касается момента с пропущенным голом, в котором принимал участие Зинченко, можно говорить, что Саня пытался выдержать линию, держать диагональ, чтобы сделать «вне игры». Видимо, он так и хотел. Потом пошла подстраховка, в то же время выбежал вратарь, а Зинченко подумал, что он будет первым на мяче. Этих долей секунд не хватило. Думаю, вратарь «Сити» сбил Сашу с толку, ведь он мог сыграть лучше, если покинул свои ворота.

Конечно, жаль, что Зинченко не поднял трофей над головой. Но он молодой парень, у него еще все впереди, будут большие победы», — считает Головко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
      Александр Федько, 30.05.2021 14:18
    0
    Умиляет как некоторые пишут что Зина виноват и проспал все что можно. А то что Зина прикрывал двоих центрбеков которые должны были быть в той зоне, но их там не было от слова совсем...
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    introvert
      introvert, 30.05.2021 14:11
    +2
    Ну, куда там какому-то ноунейму Александру Головко, Хускоред и всему остальному футбольному миру до профессоров диванного анализа. Они по-любому знают лучше. Сказали, что Саня "привез" - значит, привез
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.05.2021 14:05
    -5
    Это отмазки
    Зина проспал все
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.05.2021 14:04
    -4
    Это отмашки
    Зина проспал все
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.05.2021 14:02
    -5
    Чушь.
    Просто проспал рывок.
    На вратаря не было времени смотреть.
    Ссылка
    introvert
      introvert, 30.05.2021 14:11
    +2
    Ну, куда там какому-то ноунейму Александру Головко, Хускоред и всему остальному футбольному миру до профессоров диванного анализа. Они по-любому знают лучше. Сказали, что Саня "привез" - значит, привез
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 30.05.2021 14:18
    0
    Умиляет как некоторые пишут что Зина виноват и проспал все что можно. А то что Зина прикрывал двоих центрбеков которые должны были быть в той зоне, но их там не было от слова совсем...
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