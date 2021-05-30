Александр ГОЛОВКО: «Вратарь сбил Зинченко с толку»

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко, работавший вместе с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, прокомментировал финальный матч Лиги чемпионов, а также разобрал момент с пропущенным голом «Манчестер Сити», в котором принимал участие украинский легионер.

«Получился финал как финал. Непростой для обеих команд. Считаю, что счет по игре. «Челси», на мой взгляд, оказался лучше подготовлен. Лондонцам им было проще в контексте игры от обороны. Они делали это очень качественно, это была идеальная оборона. Так что все по делу.

Что касается момента с пропущенным голом, в котором принимал участие Зинченко, можно говорить, что Саня пытался выдержать линию, держать диагональ, чтобы сделать «вне игры». Видимо, он так и хотел. Потом пошла подстраховка, в то же время выбежал вратарь, а Зинченко подумал, что он будет первым на мяче. Этих долей секунд не хватило. Думаю, вратарь «Сити» сбил Сашу с толку, ведь он мог сыграть лучше, если покинул свои ворота.

Конечно, жаль, что Зинченко не поднял трофей над головой. Но он молодой парень, у него еще все впереди, будут большие победы», — считает Головко.