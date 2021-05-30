ВИДЕО. Челси — победитель Лиги Чемпионов, ставим на матч Нант — Тулуза

1. «Челси» — победитель Лиги Чемпионов, Зинченко лучший в составе «Манчестер Сити».
2. Установлен рекорд посещаемости матча Второй лиги.
3. Украинские гимнасты взяли «золото».
4. Прогноз на матч «Нант» — «Тулуза».
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Источник — Sport.ua
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