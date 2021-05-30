Алексей БЕЛИК: «Челси заслуженно выиграл Лигу чемпионов»

Специалист поделился мнением о финальном матче турнира

  • 30.05.2021 12:48
  • 702 просмотра
  • 1 комментарий
Алексей БЕЛИК: «Челси заслуженно выиграл Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Можно поздравить «Челси», команда заслужила эту победу. «Челси» сыграл отлично в обороне, не позволил создать ничего такой атакующей команде, как «Манчестер Сити», у своих ворот, за исключением момента в компенсированное время. «Челси» заслуженно забирает кубок Лиги чемпионов», — сказал Белик.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 14:14
    0
    Паровоз Абрамовича после прихода Тухеля только с Горожанами и играет а другим командам влетает и это факт .Не день Манчестера .
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 14:14
    0
    Паровоз Абрамовича после прихода Тухеля только с Горожанами и играет а другим командам влетает и это факт .Не день Манчестера .
    Ссылка
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