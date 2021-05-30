Алексей БЕЛИК: «Челси заслуженно выиграл Лигу чемпионов»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Можно поздравить «Челси», команда заслужила эту победу. «Челси» сыграл отлично в обороне, не позволил создать ничего такой атакующей команде, как «Манчестер Сити», у своих ворот, за исключением момента в компенсированное время. «Челси» заслуженно забирает кубок Лиги чемпионов», — сказал Белик.