Зинченко получил от Шевченко несколько дней отдыха после финала ЛЧ

По информации СМИ, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил от тренера сборной Украины три дня отдыха, поэтому приедет в расположение национальной команды после 1 июня.

Команда Зинченко уступила в финале Лиги чемпионов, и Шевченко решил, что футболисту нужно восстановиться после неудачи.

Сам Шевченко, который присутствовал на финале еврокубка, вернется в сборную сегодня.

Украина 3 июня проведет спарринг с Северной Ирландией.