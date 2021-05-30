Зинченко получил от Шевченко несколько дней отдыха после финала ЛЧ

По информации СМИ, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил от тренера сборной Украины три дня отдыха, поэтому приедет в расположение национальной команды после 1 июня.
Команда Зинченко уступила в финале Лиги чемпионов, и Шевченко решил, что футболисту нужно восстановиться после неудачи.
Сам Шевченко, который присутствовал на финале еврокубка, вернется в сборную сегодня.
Украина 3 июня проведет спарринг с Северной Ирландией.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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