Тренер Кривбасса: «Думаю, будет поставлена задача выйти в УПЛ»

«Кривбасс» гарантировал себе выход в Первую лигу, а наставник Геннадий Приходько не исключает, что перед командой поставят задачу сразу выйти в УПЛ.
- Будет ли стоять перед «Кривбассом» задача выхода в элиту в следующем сезоне?
- Впереди встреча с президентом. Знаю его амбиции, поэтому, думаю, он поставит перед нами такую задачу. Для этого нам нужно усиление состава. Все мы прекрасно понимаем, что кадры решают все.
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Источник — ФК Кривбасс
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