Виктор ВАЦКО: «Больно смотреть на слезы Зинченко»

Эксперт оценил финал Лиги чемпионов

  • 30.05.2021 11:28
  • 4128 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Больно смотреть на слезы Зинченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист Виктор Вацко прокомментировал разочарование игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов.

«Больно смотреть на слезы Александра Зинченко, ведь я всегда болею за Украину. Я думаю, что Зинченко понимает, что попасть на такой уровень очень и очень непросто. «Челси» выиграл по игре, заслуженно, и Тухель своим подходом очень удивил».

«В первом тайме «Челси» мог забить больше одного мяча», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Batya
      Batya, 30.05.2021 12:54
    0
    Зміна поколінь, у збірній Коно завжди ФІЛОНИВ у відборі, тепер Зіна ймовірно ФІЛОНИТИМЕ.
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    XBanat
      XBanat, 30.05.2021 11:51
    -3
    Хаха Зина х.уй тебе а не лч
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    rugby1970
      rugby1970, 30.05.2021 11:50
    0
    Мужчины - не плачут...
    Ссылка
    Batya
      Batya, 30.05.2021 12:54
    0
    Зміна поколінь, у збірній Коно завжди ФІЛОНИВ у відборі, тепер Зіна ймовірно ФІЛОНИТИМЕ.
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 30.05.2021 11:50
    0
    Мужчины - не плачут...
    Ссылка
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