Виктор ВАЦКО: «Больно смотреть на слезы Зинченко»

Известный журналист Виктор Вацко прокомментировал разочарование игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов.
«Больно смотреть на слезы Александра Зинченко, ведь я всегда болею за Украину. Я думаю, что Зинченко понимает, что попасть на такой уровень очень и очень непросто. «Челси» выиграл по игре, заслуженно, и Тухель своим подходом очень удивил».
«В первом тайме «Челси» мог забить больше одного мяча», - сказал Вацко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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