Виктор ВАЦКО: «Больно смотреть на слезы Зинченко»

Известный журналист Виктор Вацко прокомментировал разочарование игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов.

«Больно смотреть на слезы Александра Зинченко, ведь я всегда болею за Украину. Я думаю, что Зинченко понимает, что попасть на такой уровень очень и очень непросто. «Челси» выиграл по игре, заслуженно, и Тухель своим подходом очень удивил».

«В первом тайме «Челси» мог забить больше одного мяча», - сказал Вацко.