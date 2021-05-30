ВИДЕО. Сразу снял медаль. Эмоции Зинченко после финала Лиги чемпионов

Украинец разочарован поражением

  • 30.05.2021 10:04
  • 6980 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Сразу снял медаль. Эмоции Зинченко после финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко был крайне разочарован поражением от «Челси» в финале Лиги чемпионов.

После награждения Зинченко сразу снял медаль, которую ему вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sukiyaki
      Sukiyaki, 30.05.2021 11:10
    -1
    Наверное, рано еще Саше выигрывать ЛЧ.
    Ну не тянет он на топа.
    Может, со временем
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 30.05.2021 11:08
    0
    SandroKing, 30.05.2021 10:18
    Да, настроение говняное у Саши. Тем более он этот гол и привез. Для сборной не гуд.
    кто знает...может будет злее и выдаст супер игру
    Ссылка
    hohojoy
    online
      hohojoy, 30.05.2021 10:38
    -5
    Если бы моя карьера в ман.сити шла козе в трещину, я бы тоже плакал !!!!!!!!
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 10:38
    0
    А впереди ещё развод...
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 30.05.2021 10:27
    +4
    Головна звізда.... Чи й не шо. Грати було потрібно.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 30.05.2021 10:19
    +9
    Пусть попросит у Влады юбку поносить.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 30.05.2021 10:18
    +4
    Да, настроение говняное у Саши. Тем более он этот гол и привез. Для сборной не гуд.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 30.05.2021 10:16
    +8
    Цирк
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 10:14
    +10
    Проигрывать тоже нужно уметь, а не ныть.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 10:14
    +10
    Проигрывать тоже нужно уметь, а не ныть.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 30.05.2021 10:19
    +9
    Пусть попросит у Влады юбку поносить.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 30.05.2021 10:16
    +8
    Цирк
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 30.05.2021 10:27
    +4
    Головна звізда.... Чи й не шо. Грати було потрібно.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 30.05.2021 10:18
    +4
    Да, настроение говняное у Саши. Тем более он этот гол и привез. Для сборной не гуд.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 30.05.2021 11:08
    0
    SandroKing, 30.05.2021 10:18
    Да, настроение говняное у Саши. Тем более он этот гол и привез. Для сборной не гуд.
    кто знает...может будет злее и выдаст супер игру
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 10:38
    0
    А впереди ещё развод...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности