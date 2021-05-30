ВИДЕО. Сразу снял медаль. Эмоции Зинченко после финала Лиги чемпионов

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко был крайне разочарован поражением от «Челси» в финале Лиги чемпионов.
После награждения Зинченко сразу снял медаль, которую ему вручил президент УЕФА Александер Чеферин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну не тянет он на топа.
Может, со временем
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.