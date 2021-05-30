Кубок Кличко. Украина победила Молдову и поборется за трофей

Сборная Украины отпраздновала вторую подряд победу в престижном международном турнире по соккеру Кубок Кличко-2021.
На этот раз наши ребята победили сборную Молдову 2:1.
Это означает, что победитель Кубка Кличко определится сегодня в матчевой встречи сборных Украины и Румынии, которая пройдет на «Гидропарк-Арене» в 17:30.
Бронзовые награды между собой разыграют сборные Молдовы и Грузии. Этот матч стартует в 16:00. Все поединки смотрите в прямом эфире на телеканале «Сетанта».
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Источник — Sport.ua
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