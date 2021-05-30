Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Сборная Украины умеет играть с любыми соперниками»

Хавбек переключил внимание на Евро-2020

  • 30.05.2021 09:45
  • 759 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Сборная Украины умеет играть с любыми соперниками»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский надеется, что национальная команда покажет себя на чемпионате Европы.

«На чемпионате Европы нам попалась очень интересная группа — все соперники разные и по-своему особенные. Мы уже не раз показывали, что умеем играть со всеми командами на хорошем уровне. Так что все зависит только от нас. Важно, как мы подготовимся не только в игровом плане, но и в ментальном. Важно будет терпеть — все-таки игры пойдут одна за другой. Важно будет быстро перестраиваться с одной тактики на другую — в зависимости от соперника тренеры наверняка станут ставить нам разные задачи».

«Физическая готовность, к слову, может стать определяющим фактором. У подавляющего большинства футболистов на подготовку к Евро будет меньше двух недель, а позади был напряженный сезон, в который многие клубы входили без нормальных сборов. Все ведь помнят, каким было лето прошлого года. Дай Бог, это станет намного лучше. В первую очередь для сборной Украины», - сказал Малиновский.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 30.05.2021 10:26
    0
    Руся, грати всі вміють. Основна проблема в тому, шо ви вигравати не вмієте.
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 30.05.2021 10:26
    0
    Руся, грати всі вміють. Основна проблема в тому, шо ви вигравати не вмієте.
    Ссылка
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