ПАЛКИН: «Надеюсь, в новом сезоне Шахтер покажет совсем другой футбол»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассчитывает, что спад в результатах команды ограничится только одним сезоном.

«Сезон не самый хороший в истории нашего клуба. Конечно, мы проиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. С одной стороны, это можно объяснить тем, что у каждого клуба есть свой переходный период, когда меняются поколения и тренер. Мы все понимаем, что невозможно всегда становиться чемпионом, невозможно всегда выигрывать. В любой компании, независимо от того, чем она занимается, есть подъемы и спады. К сожалению, этот сезон проявил себя спадом с точки зрения спортивных результатов. С другой стороны, как я уже сказал, у нас идет смена поколений – подходит много молодежи. Когда происходит такой переходный период, результат очевиден. Факт – мы сегодня не стали чемпионами, это ответ на тот вопрос, что переходный период дает о себе знать».

«Надеюсь, что этим сезоном он ограничится. А в следующем мы будем показывать совсем другой футбол и перестанем говорить о каких-либо переходных периодах и о том, что подходят молодые ребята. Мне кажется, этого сезона нам хватило, чтобы увидеть уровень и качество всей нашей молодежи, понимать, чего от кого можно ожидать, каким может быть ее уровень, какой футбол она может показывать и каких соперников обыгрывать – то, что дал нам этот сезон с точки зрения позитива», - сказал Палкин.