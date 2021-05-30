Снова расизм. Игроков Манчестер Сити оскорбляли после поражения в финале ЛЧ

После поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси» игроки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уокер подверглись нападкам фанатов в интернете.
Обоим игрокам в Instagram начали присылать эмодзи с обезьяной. Ранее оба этих футболиста, а также другие игроки «Манчестер Сити» уже были объектами подобной атаки.
Руководство различных соцсетей ранее обещало бороться с подобными проявлениями расизма.
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Источник — Sky Sports
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