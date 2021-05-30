Снова расизм. Игроков Манчестер Сити оскорбляли после поражения в финале ЛЧ

Рахим Стерлинг и Кайл Уокер подверглись оскорблениями в интернете

  • 30.05.2021 09:11
  • 1692 просмотра
  • 0 комментариев
Снова расизм. Игроков Манчестер Сити оскорбляли после поражения в финале ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси» игроки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уокер подверглись нападкам фанатов в интернете.

Обоим игрокам в Instagram начали присылать эмодзи с обезьяной. Ранее оба этих футболиста, а также другие игроки «Манчестер Сити» уже были объектами подобной атаки.

Руководство различных соцсетей ранее обещало бороться с подобными проявлениями расизма.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности