Снова расизм. Игроков Манчестер Сити оскорбляли после поражения в финале ЛЧ

После поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси» игроки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уокер подверглись нападкам фанатов в интернете.

Обоим игрокам в Instagram начали присылать эмодзи с обезьяной. Ранее оба этих футболиста, а также другие игроки «Манчестер Сити» уже были объектами подобной атаки.

Руководство различных соцсетей ранее обещало бороться с подобными проявлениями расизма.