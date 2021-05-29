ВИДЕО. Молчан разорван. Джокович выиграл в Белграде очередной, 83-й трофей

Первая ракетка мира доказал свой перевес над 255-м номером мирового рейтинга

  • 29.05.2021 23:39
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ВИДЕО. Молчан разорван. Джокович выиграл в Белграде очередной, 83-й трофей
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая в финале турнира в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович разгромил Алекса Молчана из Словакии (ATP 255).

Это уже уже 83-й титул Джоковича в турнирах ATP.

ATP 250. Белград (Сербия)

Финал, мужчины

Новак Джокович (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 6:3

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Источник — Sport.ua

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