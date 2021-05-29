ВИДЕО. Молчан разорван. Джокович выиграл в Белграде очередной, 83-й трофей

29 мая в финале турнира в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович разгромил Алекса Молчана из Словакии (ATP 255).
Это уже уже 83-й титул Джоковича в турнирах ATP.
ATP 250. Белград (Сербия)
Финал, мужчины
Новак Джокович (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 6:3
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Источник — Sport.ua
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