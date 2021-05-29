Два легендарных игрока Динамо получат звание Почетного гражданина Киева

К Дню Киева столичная власть подготовила личные подарки для двух легендарных футболистов столичного клуба – звания «Почетных граждан Киева» получат ветераны «Динамо» Владимир Мунтян и Андрей Биба.

Владимир Мунтян (74 года) как футболист становился семь раз чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, участник чемпионата мира 1970 года.

Андрей Биба (83 года) трижды выигрывал с «Динамо» чемпионский титул, дважды Кубок СССР, лучший футболист страны (1966), первый советский футболист, забивший гол в еврокубках.