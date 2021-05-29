Два легендарных игрока Динамо получат звание Почетного гражданина Киева

Владимир Мунтян и Андрей Биба войдут в историю столицы

  • 29.05.2021 23:12
  • 2584 просмотра
  • 2 комментария
Два легендарных игрока Динамо получат звание Почетного гражданина Киева
© ФК Динамо Киев. Владимир Мунтян

К Дню Киева столичная власть подготовила личные подарки для двух легендарных футболистов столичного клуба – звания «Почетных граждан Киева» получат ветераны «Динамо» Владимир Мунтян и Андрей Биба.

Владимир Мунтян (74 года) как футболист становился семь раз чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, участник чемпионата мира 1970 года.

Андрей Биба (83 года) трижды выигрывал с «Динамо» чемпионский титул, дважды Кубок СССР, лучший футболист страны (1966), первый советский футболист, забивший гол в еврокубках.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Гоша Печерский
      Гоша Печерский, 30.05.2021 00:23
    +1
    Муня - 70 голов, Биба - 69. Это целая история!
    Ссылка
    maverik
      maverik, 29.05.2021 23:24
    +6
    ОДНОЗНАЧНО ЗАСЛУЖИЛИ !!! ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ !!!
    Ссылка
    maverik
      maverik, 29.05.2021 23:24
    +6
    ОДНОЗНАЧНО ЗАСЛУЖИЛИ !!! ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ !!!
    Ссылка
    Гоша Печерский
      Гоша Печерский, 30.05.2021 00:23
    +1
    Муня - 70 голов, Биба - 69. Это целая история!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности