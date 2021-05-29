Виктор КОРНИЕНКО: «Первые полгода в Шахтере очень хорошо прошли»

22-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко высказался о минувшем сезоне.

«Как оцениваю прошедший сезон? Первые полгода очень хорошо прошли, играл постоянно. Но потом получил травму, потом был коронавирус и вторые полгода в итоге не получились так, как хотелось бы.

Хотелось, конечно, выиграть чемпионат. Других задач у «Шахтера» не бывает. Увы, не повезло. «Динамо» тоже прибавило с приходом Луческу. Рисунок игры у них изменился, результаты улучшились.

Жду ли знакомства с новым тренером Роберто Де Дзерби? Конечно. Соберемся после отпуска, познакомимся, узнаем о его требованиях. Уверен, нас ждет интересная работа», - сказал Корниенко.