Виктор КОРНИЕНКО: «Первые полгода в Шахтере очень хорошо прошли»

22-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко высказался о минувшем сезоне.
«Как оцениваю прошедший сезон? Первые полгода очень хорошо прошли, играл постоянно. Но потом получил травму, потом был коронавирус и вторые полгода в итоге не получились так, как хотелось бы.
Хотелось, конечно, выиграть чемпионат. Других задач у «Шахтера» не бывает. Увы, не повезло. «Динамо» тоже прибавило с приходом Луческу. Рисунок игры у них изменился, результаты улучшились.
Жду ли знакомства с новым тренером Роберто Де Дзерби? Конечно. Соберемся после отпуска, познакомимся, узнаем о его требованиях. Уверен, нас ждет интересная работа», - сказал Корниенко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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