Виктор КОРНИЕНКО: «Первые полгода в Шахтере очень хорошо прошли»

Защитник «Шахтера» – о минувшем сезоне

  • 29.05.2021 20:03
  • 308 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор КОРНИЕНКО: «Первые полгода в Шахтере очень хорошо прошли»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко высказался о минувшем сезоне.

«Как оцениваю прошедший сезон? Первые полгода очень хорошо прошли, играл постоянно. Но потом получил травму, потом был коронавирус и вторые полгода в итоге не получились так, как хотелось бы.

Хотелось, конечно, выиграть чемпионат. Других задач у «Шахтера» не бывает. Увы, не повезло. «Динамо» тоже прибавило с приходом Луческу. Рисунок игры у них изменился, результаты улучшились.

Жду ли знакомства с новым тренером Роберто Де Дзерби? Конечно. Соберемся после отпуска, познакомимся, узнаем о его требованиях. Уверен, нас ждет интересная работа», - сказал Корниенко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 20:07
    0
    Это да, был одним из лучших.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 20:07
    0
    Это да, был одним из лучших.
    Ссылка
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