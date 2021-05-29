Богдан ЛЕДНЕВ: «Вижу себя в Ла Лиге»

Хавбек киевского «Динамо» Богдан Леднев признался, что хотел бы попробовать свои силы в испанском первенстве.

«Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но так нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильны», - сказал Леднев.

В прошлом сезоне Богдан Леднев сыграл 21 матч за «Динамо» и забил 2 гола. Напомним, что Леднев вошел в расширенный список сборной Украины на Евро.